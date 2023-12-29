Siapa Istri Mohammad bin Salman? Ternyata Sepupunya Sendiri, Cucu Abdul Aziz Al Saud

RIYADH - Putri Sara binti Mashoor bin Abdulaziz Al Saud yang merupakan istri dari Pangeran Mohammad bin Salman, adalah seorang anggota keluarga kerajaan di Arab Saudi. Ayahnya adalah Pangeran Mashoor bin Abdulaziz Al Saud.

Putri Sara menyelesaikan pendidikannya di sistem sekolah Kerajaan, lulus dari Universitas di KSA. Pendidikan dasarnya membawanya menjadi Ketua Dewan Direksi Ilmi, sebuah sains dan teknologi yang bertujuan untuk membangkitkan keingintahuan ilmiah dan mengembangkan keterampilan STEM di KSA.

Putri Sara sangat berkomitmen pada upaya aman, pengembangan masyarakat dan sektor nirlaba. Semangatnya terhadap berbagai hal jelas dalam dukungannya terhadap seperti Ilmi yang berarti ‘pengetahuan saya’ dalam bahasa Arab yang bertujuan untuk memberdayakan kaum muda.

Melansir dari Harpers Bazaar Arabia, Putri Sara dengan Mohammad bin Salman menikah pada tahun 2008. Namun, Putri Sara lebih memilih menetap di Inggris dibandingkan harus tinggal di kerajaan. Alasannya adalah karena Putri Sara terlibat konflik dengan ayahnya, yang merupakan sepupu dari Mohammed bin Salman sehingga memutuskan tinggal di luar negeri.