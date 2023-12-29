Makna Logo Iluminati, Kelompok Rahasia Elit Global yang Mengendalikan Dunia

JERMAN - Secara historis, Iluminati adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok secara nyata maupun fiksi yang merujuk pada Iluminati Bavaria. Pada 1 Mei 1776, perkumpulan Iluminati Bavaria dibentuk di Bavaria, bagian dari Jerman.

Melansir The Week, Iluminati ini dibentuk oleh Adam Weishaupt. Ia percaya bahwa monarki dan gereja dapat menindah kebebasan dalam berpikir.

Weishaupt membentuk perkumpulannya berdasarkan hirarki dan ritual misterius (Freemason), dan menamainya Ordo Iluminati. Hal ini guna mencerahkan dan merefleksikan cita-cita dari para anggotanya.

Logo iluminati yang terkenal saat ini yakni Eye of Providence. Logo ini bergambarkan sebuah mata, yang terletak di dalam segitiga. Simbol ini dikaitkan dengan Freemason dan iluminati apokrif, yang diduga sebuah kelompok rahasia yang berusaha mengendalikan urusan global.

Mengutip BBC, The Eye Of Providence adalah penangkal petir bagi para penganut teori konspirasi, dan sangat tersembunyi dari pandangan mata. Logo ini tidak hanya muncul di gereja dan gedung-gedung masonik dunia, namun muncul di balik uang USD1.

Lambang ini sering dikaitkan dengan pemujaan kuno dan esoterik. Padahal pada mulanya, logo ini merupakan simbol Kristen. Logo ini dipergunakan pertama kali dalam seni keagamaan periode Renaisans untuk melambangkan Tuhan. Contohnya Perjamuan Pontormo pada 1525 di Emaus.