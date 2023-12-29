Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Makna Logo Iluminati, Kelompok Rahasia Elit Global yang Mengendalikan Dunia

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |17:52 WIB
Makna Logo Iluminati, Kelompok Rahasia Elit Global yang Mengendalikan Dunia
Makna logo Iluminati, kelompok rahasia elit global yang mengendalikan dunia (Foto: Alamy)
A
A
A

JERMAN - Secara historis, Iluminati adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok secara nyata maupun fiksi yang merujuk pada Iluminati Bavaria. Pada 1 Mei 1776, perkumpulan Iluminati Bavaria dibentuk di Bavaria, bagian dari Jerman.

Melansir The Week, Iluminati ini dibentuk oleh Adam Weishaupt. Ia percaya bahwa monarki dan gereja dapat menindah kebebasan dalam berpikir.

Weishaupt membentuk perkumpulannya berdasarkan hirarki dan ritual misterius (Freemason), dan menamainya Ordo Iluminati. Hal ini guna mencerahkan dan merefleksikan cita-cita dari para anggotanya.

Logo iluminati yang terkenal saat ini yakni Eye of Providence. Logo ini bergambarkan sebuah mata, yang terletak di dalam segitiga. Simbol ini dikaitkan dengan Freemason dan iluminati apokrif, yang diduga sebuah kelompok rahasia yang berusaha mengendalikan urusan global.

Mengutip BBC, The Eye Of Providence adalah penangkal petir bagi para penganut teori konspirasi, dan sangat tersembunyi dari pandangan mata. Logo ini tidak hanya muncul di gereja dan gedung-gedung masonik dunia, namun muncul di balik uang USD1.

Lambang ini sering dikaitkan dengan pemujaan kuno dan esoterik. Padahal pada mulanya, logo ini merupakan simbol Kristen. Logo ini dipergunakan pertama kali dalam seni keagamaan periode Renaisans untuk melambangkan Tuhan. Contohnya Perjamuan Pontormo pada 1525 di Emaus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/25/3171302//mont_saint-iGjD_large.jpg
Top 10 Negara Pewaris Dunia Terbanyak UNESCO 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/18/3161581//kanselir_jerman_friedrich_merz-JWFT_large.jpg
Jerman Hentikan Pengiriman Senjata ke Israel Terkait Rencana Netanyahu Kuasai Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158507//kecelakaan-32WQ_large.jpg
3 Orang Tewas dan Sejumlah Penumpang Luka Parah Akibat Kecelakaan Kereta di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/54/3151057//deepseek-OrxK_large.jpg
Penolakan DeepSeek Meluas, Kini Terancam Diblokir di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144737//kadin-duBo_large.jpg
Kadin Teken MoU Perkuat Kerja Sama Ekonomi RI-Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/18/3141583//ilustrasi-B8c4_large.jpg
18 Orang Terluka dalam Penikaman Massal di Stasiun Hamburg, Pelaku Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement