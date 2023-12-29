Peristiwa 29 Desember: Wartawan Ersa Siregar Meninggal saat Konflik Aceh

BERBAGAI peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi pada 29 Desember tiap tahunnya. Beberapa di antaranya adalah, jurnalis RCTI Ersa Siregar meninggal saat disandera kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 29 Desember, antara lain:

1. Ersa Siregar

Ersa Siregar adalah salah seorang wartawan Indonesia yang bekerja untuk stasiun televisi RCTI yang menjadi korban ketika meliput konflik Aceh pada tahun 2003.

Dia tewas tertembak dalam kontak senjata antara pasukan GAM dan TNI di Desa Alue Matang Aron, Kabupaten Aceh Timur.

2. Bank Indonesia Edarkan Dua Pecahan Mata Uang

29 Desember tahun 2004 Bank Indonesia resmi mengedarkan uang kertas pecahan Rp20.000,00 dan Rp100.000,00 tahun emisi 2004

3. Thomas Edison Mematenkan Radio

Pada tahun 1891 29 Desember Thomas Alva Edison mematenkan radio. Dia adalah penemu dan pengusaha yang mengembangkan banyak peralatan penting.

Si Penyihir Menlo Park ini merupakan salah seorang penemu pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada proses penemuan.