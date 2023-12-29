Polisi Sebut Situasi Berangsur Kondusif Jelang Pemakaman Lukas Enembe

JAYAPURA - Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan situasi wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura berangsur kondusif menjelang pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas Enembe pada Jumat (29/12/2023).

"Situasi saat ini di wilayah kota Jayapura dan kabupaten jayapura masih aman. Cuaca hujan. Aktivitas masyarakat masih lengang. Ibadah pemakaman masih menunggu hujan reda," kata Benny saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, terkini pihak aparat tengah menyiapkan antisipasi massa yang akan kembali setelah selesai pemakaman.

"Iya benar (kondusif). Saat ini persiapan mengantisipasi massa yang akan kembali ke rumah masing-masing selesai pemakaman," ujarnya.