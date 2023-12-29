Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Sebut Situasi Berangsur Kondusif Jelang Pemakaman Lukas Enembe

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |09:51 WIB
Polisi Sebut Situasi Berangsur Kondusif Jelang Pemakaman Lukas Enembe
Massa mengantar jenazah Lukas Enemba. (Ist)
A
A
A

 

JAYAPURA - Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan situasi wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura berangsur kondusif menjelang pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas Enembe pada Jumat (29/12/2023).

"Situasi saat ini di wilayah kota Jayapura dan kabupaten jayapura masih aman. Cuaca hujan. Aktivitas masyarakat masih lengang. Ibadah pemakaman masih menunggu hujan reda," kata Benny saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, terkini pihak aparat tengah menyiapkan antisipasi massa yang akan kembali setelah selesai pemakaman.

"Iya benar (kondusif). Saat ini persiapan mengantisipasi massa yang akan kembali ke rumah masing-masing selesai pemakaman," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3174043//kkb-mVv8_large.jpg
Bertahan 5 Hari di Lubang! Yohanes Selamat dari Serangan KKB, 7 Pekerja Tewas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172603//korupsi-wMY1_large.jpg
9 Orang Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa, Salah Satunya Eks Pj Bupati Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147126//kpk-6Omb_large.jpg
Kasus Dana Operasi Eks Gubernur Papua, KPK Endus Keberadaan Jet Pribadi Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/337/3146649//dana_operasional_eks_gubernur_papua_diduga_beli_jet_pribadi-oGDZ_large.jpg
Kasus Dana Operasional Eks Gubernur Papua Rp1,2 Triliun, KPK Duga Ada Pembelian Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/337/3146533//kpk_usut_dana_operasional_gubernur_papua_2020_2022-Y5Xe_large.jpg
KPK Usut Dana Operasional Gubernur Papua 2020-2022, Kerugian Negara Rp1,2 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement