HOME NEWS JATENG

Bakal Terapkan Program SMK Gratis Nasional, Ganjar: Insya Allah Bisa Mengentaskan Kemiskinan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:59 WIB
Bakal Terapkan Program SMK Gratis Nasional, Ganjar: Insya Allah Bisa Mengentaskan Kemiskinan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

WONOGIRI - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menerapkan program SMKN gratis Jateng sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ke seluruh daerah se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri Launching SMK Gratis Lulus Langsung Kerja untuk Kelurga Miskin di Lapangan Pule, Marekan, Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

“Maka Ganjar Mahfud berkeinginan untuk dijadikan program yang kita kembangkan secara Nasional,” kata Ganjar kepada wartawan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan apabila program tersebut dimulai di setiap Kabupaten atau Kota yang bisa menyerap keluarga miskin, hal itu bisa meningkatkn kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Halaman:
1 2
      
