Kampanye di Banyuwangi, Mahfud Janji Lunasi Utang Petani dan Nelayan

BANYUWANGI - Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2024 nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan, Ganjar-Mahfud siap memutihkan utang kredit macet seluruh petani dan nelayan di seluruh Indonesia agar mereka lebih produktif, maju, dan sejahtera.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat berkampanye di hadapan ribuan petani dan nelayan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (29/12/2023).

Pria yang pernah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, saat ini kredit macet dari nelayan dan petani jika ditotal sekitar Rp725 miliar.

"Utang petani dan nelayan hanya sekitar Rp725 miliar. Itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan korupsi yang jumlahnya sekarang mencapai ratusan triliun rupiah," ucap Mahfud.

Pria yang pernah menjabat menteri pertahanan (Menhan) tersebut mengatakan, di antara kreditur adalah nelayan dan petani kecil. Mereka inilah yang menjadi target Ganjar-Mahfud untuk dibantu menuju kesejahteraan.

Menurutnya, negara harus hadir menyelesaikan masalah nelayan dan petani. Kelompok masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan akan diberi perhatian khusus dan pembebasan hutang.