Temui Nelayan dan Petani di Banyuwangi, Mahfud MD Janji Berantas Mafia Perikanan dan Pertanian

BANYUWANGI - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kampanye ke ribuan petani dan nelayan serta masyarakat Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat (29/12/2023). Ia berkomitmen akan memberantas korupsi serta mafia perikanan dan pertanian tanpa pandang bulu.

"Korupsi harus kita babat, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada aparat penegak hukum yang menjadi backing para mafia-mafia pertanian dan perikanan. Ia berjanji bersama calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo akan menjadikan Indonesia bersih dari Koruptor dan para mafia petani dan nelayan.