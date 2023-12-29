Advertisement
HOME NEWS JATIM

Temui Nelayan dan Petani di Banyuwangi, Mahfud MD Janji Berantas Mafia Perikanan dan Pertanian

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:10 WIB
Temui Nelayan dan Petani di Banyuwangi, Mahfud MD Janji Berantas Mafia Perikanan dan Pertanian
Mahfud MD di Banyuwangi. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

BANYUWANGI - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD melakukan kampanye ke ribuan petani dan nelayan serta masyarakat Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat (29/12/2023). Ia berkomitmen akan memberantas korupsi serta mafia perikanan dan pertanian tanpa pandang bulu.

"Korupsi harus kita babat, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," kata Mahfud.

 BACA JUGA:

Mahfud menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada aparat penegak hukum yang menjadi backing para mafia-mafia pertanian dan perikanan. Ia berjanji bersama calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo akan menjadikan Indonesia bersih dari Koruptor dan para mafia petani dan nelayan.

Halaman:
1 2
      
