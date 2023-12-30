Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu RI dan KBRI Phnom Penh Fasilitasi Pemulangan Jenazah dari Kamboja

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |14:29 WIB
Kemlu RI dan KBRI Phnom Penh Fasilitasi Pemulangan Jenazah dari Kamboja
Kemlu RI dan KBRI Phnom Penh fasilitasi pemulangan jenazah WNI dari Kamboja (Foto: Kemlu RI)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) bersama KBRI Phnom Penh telah berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah Almarhum MAF dari Phnom Penh, Kamboja. Jenazah diserahterimakan kepada keluarga almarhum MAF di Desa Cibodas, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada Jumat (29/12/2023).

Almarhum MAF meninggal dunia akibat penyakit radang paru-paru. Proses pemulangan dimulai setelah KBRI Phnom Penh menerima laporan kematian Alm. MAF pada 13 November 2023 dari RS Khmer-Soviet Friendship, tempat almarhum sempat dirawat selama dua hari.

Menurut siaran pers Kemlu RI, KBRI Phnom Penh berusaha menelusuri perusahaan yang mempekerjakan almarhum untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, hingga pemulangan jenazah, perusahaan yang diduga terlibat dalam operasi online scam ini tidak dapat diketahui keberadaannya. Almarhum MAF awalnya dijanjikan pekerjaan di Thailand sebagai pekerja kantoran dengan gaji USD 700, tetapi justru dikirim ke Kamboja.

Setelah menerima informasi tentang meninggalnya almarhum MAF, keluarga sempat mengirim uang sejumlah 20 juta rupiah kepada agen perekrut sebagai biaya pemulangan jenazah. Hingga saat ini, agen tersebut tidak dapat ditemukan dan diduga telah melarikan diri dengan membawa kabur uang tersebut. Pihak keluarga telah melaporkan agen perekrut kepada Kepolisian Daerah Cianjur dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.

