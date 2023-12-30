Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Menhan Baru China Don Jun, Komandan Tertinggi Angkatan Laut PLA

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |15:49 WIB
Profil Menhan Baru China Don Jun, Komandan Tertinggi Angkatan Laut PLA
Profil Menhan China yang baru (Foto: PLA Navy)
A
A
A

CHINA China baru saja menunjuk Menteri Pertahanannya yang baru yakni Dong Jun menggantikan pendahulunya Li Shangfu.

Li dicopot dari jababatannya tanpa penjelasan menyusul ketidakhadiran Li yang berkepanjangan di hadapan publik.

Lalu, siapakah sosok Menhan yang baru ini? Menteri baru Dong tercatat menjadi komandan tertinggi Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) pada 2021. Pada Senin (25/12/2023), mantan komandan kapal selam Hu Zhongming ditunjuk untuk peran tersebut dalam sebuah upacara yang mempromosikannya menjadi laksamana.

Menurut video yang disiarkan oleh media pemerintah, Dong hadir di acara tersebut dan duduk di barisan depan.

Sebelum mengambil alih komando tertinggi angkatan laut, Dong adalah wakil komandan Komando Teater Selatan PLA, yang mengawasi operasi di Laut Cina Selatan.

Beijing menjadi semakin tegas dalam sengketa jalur perairan yang penting dan strategis di bawah kepemimpinan Xi, dengan memiliterisasi pulau-pulau dan menggunakan angkatan lautnya yang semakin besar untuk menegaskan kekuasaannya di wilayah tersebut, di mana segelintir negara Asia Tenggara mempunyai klaim yang saling bersaing.

Di Tiongkok, peran menteri pertahanan sebagian besar bersifat seremonial, dan berfungsi sebagai wajah publik dalam diplomasi militer dengan negara lain. Berbeda dengan Menteri Pertahanan AS dan menteri internasional lainnya, Menteri Pertahanan Tiongkok tidak mempunyai kekuasaan komando dan berada di tangan Komisi Militer Pusat. Menteri Pertahanan biasanya duduk di komisi tersebut.

Namun, menteri tersebut memainkan peran penting dalam diplomasi militer Tiongkok, dan penunjukan Dong dapat memfasilitasi pemulihan dialog pertahanan tingkat tinggi yang sedang berlangsung antara AS dan Tiongkok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141915/dpr-HdWR_large.jpg
Bertemu PM Li Qiang, Puan Dukung Kerja Sama RI-China di Bidang Investasi hingga Pariwisata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement