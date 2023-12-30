Profil Menhan Baru China Don Jun, Komandan Tertinggi Angkatan Laut PLA

CHINA – China baru saja menunjuk Menteri Pertahanannya yang baru yakni Dong Jun menggantikan pendahulunya Li Shangfu.

Li dicopot dari jababatannya tanpa penjelasan menyusul ketidakhadiran Li yang berkepanjangan di hadapan publik.

Lalu, siapakah sosok Menhan yang baru ini? Menteri baru Dong tercatat menjadi komandan tertinggi Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) pada 2021. Pada Senin (25/12/2023), mantan komandan kapal selam Hu Zhongming ditunjuk untuk peran tersebut dalam sebuah upacara yang mempromosikannya menjadi laksamana.

Menurut video yang disiarkan oleh media pemerintah, Dong hadir di acara tersebut dan duduk di barisan depan.

Sebelum mengambil alih komando tertinggi angkatan laut, Dong adalah wakil komandan Komando Teater Selatan PLA, yang mengawasi operasi di Laut Cina Selatan.

Beijing menjadi semakin tegas dalam sengketa jalur perairan yang penting dan strategis di bawah kepemimpinan Xi, dengan memiliterisasi pulau-pulau dan menggunakan angkatan lautnya yang semakin besar untuk menegaskan kekuasaannya di wilayah tersebut, di mana segelintir negara Asia Tenggara mempunyai klaim yang saling bersaing.

Di Tiongkok, peran menteri pertahanan sebagian besar bersifat seremonial, dan berfungsi sebagai wajah publik dalam diplomasi militer dengan negara lain. Berbeda dengan Menteri Pertahanan AS dan menteri internasional lainnya, Menteri Pertahanan Tiongkok tidak mempunyai kekuasaan komando dan berada di tangan Komisi Militer Pusat. Menteri Pertahanan biasanya duduk di komisi tersebut.

Namun, menteri tersebut memainkan peran penting dalam diplomasi militer Tiongkok, dan penunjukan Dong dapat memfasilitasi pemulihan dialog pertahanan tingkat tinggi yang sedang berlangsung antara AS dan Tiongkok.