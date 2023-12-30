Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Afsel Ajukan Kasus Genosida Terhadap Israel ke Mahkamah Internasional Atas Perang Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |18:03 WIB
Afsel Ajukan Kasus Genosida Terhadap Israel ke Mahkamah Internasional Atas Perang Gaza
Afsel ajukan kasus genosida terhadap Israel ke Mahkamah Internasional atas perang Gaza (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA Afrika Selatan (Afsel) telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memulai proses atas tuduhan genosida terhadap Israel atas perangnya melawan Hamas di Gaza.

Menurut ICJ pada Jumat (29/12/2023), Afrika Selatan menuduh Israel melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dalam penerapannya dan berargumentasi bahwa tindakan dan kelalaian IsraeL bersifat genosida, karena tindakan tersebut dilakukan dengan maksud khusus yang diperlukaN untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza.

“Afrika Selatan sangat prihatin dengan penderitaan warga sipil yang terperangkap dalam serangan Israel di Jalur Gaza saat ini karena penggunaan kekuatan tanpa pandang bulu dan pemindahan paksa penduduk,” sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan pada Jumat (29/12/2023).

“Selain itu, terdapat laporan yang sedang berlangsung mengenai kejahatan internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang dilakukan serta laporan bahwa tindakan tersebut memenuhi ambang batas genosida atau kejahatan terkait sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948, telah dan mungkin masih dilakukan dalam konteks pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza,” lanjutnya.

“Sebagai Negara Pihak pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Afrika Selatan mempunyai kewajiban perjanjian untuk mencegah terjadinya genosida,” tambahnya.

Menurut ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia dan merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Afrika Selatan dan Israel sama-sama merupakan pihak dalam Konvensi Genosida.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169705/pm_israel_benjamin_netanyahu-tnIw_large.jpg
PM Israel : Tidak Akan Pernah Ada Negara Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement