Afsel Ajukan Kasus Genosida Terhadap Israel ke Mahkamah Internasional Atas Perang Gaza

Afsel ajukan kasus genosida terhadap Israel ke Mahkamah Internasional atas perang Gaza (Foto: AFP)

GAZA – Afrika Selatan (Afsel) telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memulai proses atas tuduhan genosida terhadap Israel atas perangnya melawan Hamas di Gaza.

Menurut ICJ pada Jumat (29/12/2023), Afrika Selatan menuduh Israel melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dalam penerapannya dan berargumentasi bahwa tindakan dan kelalaian IsraeL bersifat genosida, karena tindakan tersebut dilakukan dengan maksud khusus yang diperlukaN untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza.

“Afrika Selatan sangat prihatin dengan penderitaan warga sipil yang terperangkap dalam serangan Israel di Jalur Gaza saat ini karena penggunaan kekuatan tanpa pandang bulu dan pemindahan paksa penduduk,” sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan pada Jumat (29/12/2023).

“Selain itu, terdapat laporan yang sedang berlangsung mengenai kejahatan internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, yang dilakukan serta laporan bahwa tindakan tersebut memenuhi ambang batas genosida atau kejahatan terkait sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida tahun 1948, telah dan mungkin masih dilakukan dalam konteks pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza,” lanjutnya.

“Sebagai Negara Pihak pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Afrika Selatan mempunyai kewajiban perjanjian untuk mencegah terjadinya genosida,” tambahnya.

Menurut ICJ yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia dan merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Afrika Selatan dan Israel sama-sama merupakan pihak dalam Konvensi Genosida.