Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Warga Sipil yang Putus Asa di Gaza Panjat Truk dan Kerumuni Konvoi Bantuan Demi Dapat Makanan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:03 WIB
Warga Sipil yang Putus Asa di Gaza Panjat Truk dan Kerumuni Konvoi Bantuan Demi Dapat Makanan
Warga sipil yang putus asa di Gaza panjat truk dan kerumuni konvoi bantuan demi dapatkan makanann (Foto: CNN)
A
A
A

GAZA – Ribuan warga sipil yang putus asa mengerumuni konvoi bantuan di pusat kemanusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di lingkungan Al-Zeitoun di Gaza utara.

Rekaman video CNN pada Kamis (28/12/2023) menunjukkan orang-orang memanjat dua truk yang sedang mendistribusikan bantuan di luar pusat badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam upaya putus asa untuk mendapatkan makanan.

Seorang lelaki tua bernama Abu Hassan mengatakan kepada CNN bahwa dia datang untuk membeli tepung, yang tidak bisa dia dapatkan selama sebulan terakhir, dan hanya bertahan hidup dengan sedikit nasi.

“Kami sangat membutuhkan tepung; sudah sebulan sejak terakhir kali saya makan tepung. Kami hidup hanya dengan sedikit beras, dan itu tidak cukup serta menimbulkan masalah kesehatan bagi kami. Kami membutuhkan tepung untuk memberi kami saja tepung dan air; semua bantuan ini tidak cukup, bahkan untuk satu sekolah pengungsi pun,” katanya.

Awal pekan ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyatakan “keprihatinan mendalam” atas situasi keamanan pangan yang memburuk dengan cepat di Gaza, dan mengatakan sekitar 2,2 juta penduduk menghadapi kelaparan akut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172304/kapal-pr7F_large.jpg
Drone Serang Kapal Aktivis Flotilla Menuju Gaza, Italia Kirim Kapal Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement