Warga Sipil yang Putus Asa di Gaza Panjat Truk dan Kerumuni Konvoi Bantuan Demi Dapat Makanan

GAZA – Ribuan warga sipil yang putus asa mengerumuni konvoi bantuan di pusat kemanusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di lingkungan Al-Zeitoun di Gaza utara.

Rekaman video CNN pada Kamis (28/12/2023) menunjukkan orang-orang memanjat dua truk yang sedang mendistribusikan bantuan di luar pusat badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam upaya putus asa untuk mendapatkan makanan.

Seorang lelaki tua bernama Abu Hassan mengatakan kepada CNN bahwa dia datang untuk membeli tepung, yang tidak bisa dia dapatkan selama sebulan terakhir, dan hanya bertahan hidup dengan sedikit nasi.

“Kami sangat membutuhkan tepung; sudah sebulan sejak terakhir kali saya makan tepung. Kami hidup hanya dengan sedikit beras, dan itu tidak cukup serta menimbulkan masalah kesehatan bagi kami. Kami membutuhkan tepung untuk memberi kami saja tepung dan air; semua bantuan ini tidak cukup, bahkan untuk satu sekolah pengungsi pun,” katanya.

Awal pekan ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyatakan “keprihatinan mendalam” atas situasi keamanan pangan yang memburuk dengan cepat di Gaza, dan mengatakan sekitar 2,2 juta penduduk menghadapi kelaparan akut.