Catat, Ini Rekayasa Lalu Lintas di 26 Titik saat Malam Tahun Baru di DKI Jakarta

JAKARTA - Perayaan Malam Tahun Baru 2024 yang digelar Pemprov DKI Jakarta bertajuk 'Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global' akan digelar di sepanjang Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman pada Minggu, 31 Desember 2023 malam.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI akan melaksanakan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk pelaksanaan malam tahun baru 2024 di 26 titik dan rute alternatif pengalihan arus lalu lintas, mulai pukul 19.00 - 01.00 WIB.

Pada kegiatan tersebut juga akan dilaksanakan parade mobil hias Jakarnaval (Jakarta Karnaval). Selain itu 'Malam Muda-Mudi Jakarta Kota Global' mengusung konsep Car Free Night (CFN) di sepanjang Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman akan dilaksanakan pukul 19.00 - 01.00 WIB.

Parade Jakarnaval akan dimulai di titik awal pada pukul 21.30 WIB dan diperkirakan tiba di titik akhir pada pukul 23.00 WIB, dengan rute start dari Panggung Jakarnaval di Pintu Barat Daya Monas/Patung Kuda - Jalan M.H. Thamrin-Jalan Jenderal Sudirman - berputar di Bundaran Patung Pemuda Membangun dan kembali ke utara Jalan Jenderal Sudirman - finish di FX Sudirman melalui Jalan Pintu Satu Senayan.

Sejumlah ruas jalan yang akan ditutup yakni Jalan Jenderal Sudirman (mulai dari Bundaran Senayan sampai dengan Bundaran HI), Jalan M.H. Thamrin (mulai dari Bundaran HI sampai dengan Bundaran Patung Kuda), Jalan Pintu 1 Senayan, Jalur Lambat Kuningan Semanggi (Gatot Subroto) sisi Barat, Jalan Bendungan Hilir, Jalan KH. Mas Mansyur, Jalan Karet Pasar Baru Timur 5, Jalan Kuningan BNI 46, Jalan Kota Bumi dan Jalan Baturaja, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Kebon Kacang.

Kemudian, Jalan Sunda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sumenep Tosari, Landmark (Indocement), Jalan Setiabudi, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Masjid (Sampoerna), Jalan Garnisun dan Kolong Semanggi, Jalur lambat kupingan Semanggi (Gatot Subroto) sisi Timur, SCBD, Jalan Tulodong Atas 2/Samping CIMB, Simpang Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Kebon Sirih dari Arah Barat/ untuk arah timur tutup di Simpang Agus Salim, Jalan K.H Wahid Hasyim, dan Jalan Majapahit.

Sementara itu, rute alternatif pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan pada malam pergantian tahun baru.