Kompolnas Cek Pengamanan Nataru dan Pemilu di Polda Lampung, Selipkan Pesan Jaga Netralitas

JAKARTA - Tim Kompolnas RI dipimpin Anggota Kompolnas Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto Iskandar menyambangi Polda Lampung. Dalam kunjungannya, ia melihat proses pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 serta Pemilu 2024.

Menurut Pudji, upaya yang dilakukan Polda Lampung patut diapresiasi. Kendati, pihaknya tetap mengingatkan untuk terus meningkatkan pengamanan Pemilu sesuai tahapannya.

Saat berkunjung ke Polda Lampung, pihaknya diterima Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Umar Effendi, Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Yudi Hermawan, seluruh Pejabat Utama Polda Lampung serta beberapa Kapolres.

Kapolda Lampung menyambut hangat Komisioner Pudji yang didampingi staf, Rizal saat tiba di Mapolda Lampung seraya mengucapkan, “suatu Kehormatan dan Penghargaan sekaligus harapan besar bagi kami, semoga hasil kunjungan kerja ini dapat membawa nilai-nilai manfaat dan kebaikan dalam melaksanakan tugas Polri Khususnya Polda Lampung dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat," ujar Irjen Pol Helmy dalam keterangannnya, dikutip Sabtu (30/12/2023).

Sementara Karoops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat memaparkan keseluruhan situasi kondisi dan cara bertindak dalam pengamanan Natal dan tahun baru serta pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Lampung serta kesiapannya.

Selesai dari Polda Lampung, Tim Kompolnas lanjut melakukan tinjauan ke Pos Pelayanan Pelabuhan Bakauheni Lampung diterima Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusri. Situasi Pelabuhan Bakauheuni saat dikunjungi situasi aman terkendali sehubungan telah dilakukanya cara bertindak strategis dan teknis serta sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya. Jumat 29 Desember 2023.

Anggota Kompolnas Pudji Hartanto menjelaskan, pengamanan di Pelabuhan Bakauheni Lampung dari evaluasi di tahun-tahun sebelumnya pastinya semakin baik. Ditambah dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin modern saat ini, itu bisa dimanfaatkan guna mendukung tugas di lapangan.