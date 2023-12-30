Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kompolnas Cek Pengamanan Nataru dan Pemilu di Polda Lampung, Selipkan Pesan Jaga Netralitas

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |22:45 WIB
Kompolnas Cek Pengamanan Nataru dan Pemilu di Polda Lampung, Selipkan Pesan Jaga Netralitas
Kompolnas cek pengamanan Nataru dan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Lampung (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim Kompolnas RI dipimpin Anggota Kompolnas Irjen Pol (Purn) Pudji Hartanto Iskandar menyambangi Polda Lampung. Dalam kunjungannya, ia melihat proses pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024 serta Pemilu 2024.

Menurut Pudji, upaya yang dilakukan Polda Lampung patut diapresiasi. Kendati, pihaknya tetap mengingatkan untuk terus meningkatkan pengamanan Pemilu sesuai tahapannya.

Saat berkunjung ke Polda Lampung, pihaknya diterima Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Umar Effendi, Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Yudi Hermawan, seluruh Pejabat Utama Polda Lampung serta beberapa Kapolres.

Kapolda Lampung menyambut hangat Komisioner Pudji yang didampingi staf, Rizal saat tiba di Mapolda Lampung seraya mengucapkan, “suatu Kehormatan dan Penghargaan sekaligus harapan besar bagi kami, semoga hasil kunjungan kerja ini dapat membawa nilai-nilai manfaat dan kebaikan dalam melaksanakan tugas Polri Khususnya Polda Lampung dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat," ujar Irjen Pol Helmy dalam keterangannnya, dikutip Sabtu (30/12/2023).

Sementara Karoops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat memaparkan keseluruhan situasi kondisi dan cara bertindak dalam pengamanan Natal dan tahun baru serta pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Polda Lampung serta kesiapannya.

Selesai dari Polda Lampung, Tim Kompolnas lanjut melakukan tinjauan ke Pos Pelayanan Pelabuhan Bakauheni Lampung diterima Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusri. Situasi Pelabuhan Bakauheuni saat dikunjungi situasi aman terkendali sehubungan telah dilakukanya cara bertindak strategis dan teknis serta sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya. Jumat 29 Desember 2023.

Anggota Kompolnas Pudji Hartanto menjelaskan, pengamanan di Pelabuhan Bakauheni Lampung dari evaluasi di tahun-tahun sebelumnya pastinya semakin baik. Ditambah dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin modern saat ini, itu bisa dimanfaatkan guna mendukung tugas di lapangan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement