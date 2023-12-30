Advertisement
HOME NEWS JATIM

Serukan Perubahan, Nelayan di Lamongan Dukung Anies-Muhaimin

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |22:19 WIB
Serukan Perubahan, Nelayan di Lamongan Dukung Anies-Muhaimin
Nelayan di Lamongan dukung Anies-Muhaimin (Foto: Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan untuk Perubahan (GNP) secara resmi mendukung dan siap berjuang memenangkan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dalam Pemilu 2024.

Dukungan nelayan disampaikan kepada calon presiden Anies Baswedan pada acara yang bertajuk "Tilik Nelayan" yang digelar pada Jumat 29 Desember di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan.

Koordinator Nasional GNP Nanang Q. el-Ghazal, menyatakan, hanya pasangan Anies dan Muhaimin yang mengusung visi perubahan, khususnya terkait visi perubahan dalam tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia.

"Dalam dua periode pemerintahan terakhir, kehidupan nelayan tidak tenang. Berbagai kebijakan tentang kelautan dan perikanan dirasakan tidak adil dan tidak memihak nelayan. Wes Kapok!, nelayan hanya butuh perubahan," ujar Nanang dalam keterangannnya.

Seruan perubahan kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan yang disuarakan nelayan dituangkan dalam piagam “Aspirasi Nelayan untuk Perubahan” dan diserahkan kepada calon presiden Anies Baswedan.

“Jika nanti Pak Anies jadi presiden, kami berharap piagam ini dipajang di ruang kerja presiden dan selalu dibaca Ketika akan membuat kebijakan. Semangat aspirasi nelayan untuk perubahan adalah tentang keberpihakan dan keadilan untuk nelayan, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir," ujar Nanang.

Halaman:
1 2
      
