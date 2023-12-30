Advertisement
HOME NEWS JATENG

PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara Lebih Awal, Ganjar: Kurang Cermat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |08:49 WIB
PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara Lebih Awal, Ganjar: Kurang Cermat
Ganjar Pranowo menilai PPLN Taipei kurang cermat karena membagikan surat suara lebih awal ke pemilih (MPI/Riyan Rizki)
BOYOLALI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merespons terkait Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan yang mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Ganjar menilai, tindakan PPLN Taipei tersebut kurang cermat.

“Itu kurang cermat itu (pendistribusian surat suara kepada pemilih lebih awal oleh PPLN Taipei),” kata Ganjar kepada wartawan usai mengunjungi Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (29/12/2023).

Ganjar berharap Komisi II DPR bisa segera memanggil pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengklarifikasi hal tersebut. Sebab, ia menilai kelalaian itu tidak perlu terjadi lantaran sudah ada jadwal yang ditentukan.

“Karena lalai itu rasanya agak lucu gitu ya. Lalai itu agak lucu, karena pasti persiapannya sudah terjadwal. Masa ada yang lalai gitu ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkap alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Menurutnya, sebagian besar para pemilih di Taipei merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang memiliki kondisi pekerjaan berbeda-beda.

"Warga kita yang menjadi pekerja migran itu memiliki kondisi demografis dan aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali," kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2023).

Tak hanya itu, kata Hasyim, Taiwan akan memperingati Tahun Baru China atau Chinese New Year pada 8-14 Januari 2024. Dalam kondisi itu, kata Hasyim, kantor pos setempat terakhir beroperasi 7 Februari 2024.

