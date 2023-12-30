Meski Gerimis, Antusias Warga Boyolali Tak Surut Sambut Ganjar Menginap

BOYOLALI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menginap di salah satu rumah warga di Dukuh Peloksari, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat (29/12/2023) malam.

Kedatangan Ganjar menginap di salah satu rumah warga itu menjadi magnet bagi masyarakat. Meski diterpa gerimis, ratusan warga desa yang terdiri dari berbagai kalangan itu tak sedikit pun menyurutkan antusias dan kebahagiannya dalam menyambut Ganjar.

Setibanya di Desa Senting, Ganjar langsung disambut girang dan teriakan dari warga yang senang atas kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Pak Ganjar Presiden Pak Ganjar Presiden, hidup Pak Ganjar," teriak salah satu warga saat melihat Ganjar.

Seluruh warga itu tak berhenti menunjukkan wujud kegembiraannya. Mereka seolah tak percaya ada seorang Capres yang tidak hanya singgah, tetapi juga tidur di rumah warga setempat.

"Pak Ganjar aku bocahmu pak, aku dukung njenengan (Anda) Pak Ganjar," kata warga lainnya.