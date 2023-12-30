Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Meski Gerimis, Antusias Warga Boyolali Tak Surut Sambut Ganjar Menginap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |04:00 WIB
Meski Gerimis, Antusias Warga Boyolali Tak Surut Sambut Ganjar Menginap
Ganjar Pranowo menginap di rumah warga di Boyolali (Foto: Dok/Irfan Maruf)
A
A
A

 

BOYOLALI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menginap di salah satu rumah warga di Dukuh Peloksari, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat (29/12/2023) malam.

Kedatangan Ganjar menginap di salah satu rumah warga itu menjadi magnet bagi masyarakat. Meski diterpa gerimis, ratusan warga desa yang terdiri dari berbagai kalangan itu tak sedikit pun menyurutkan antusias dan kebahagiannya dalam menyambut Ganjar.

Setibanya di Desa Senting, Ganjar langsung disambut girang dan teriakan dari warga yang senang atas kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Pak Ganjar Presiden Pak Ganjar Presiden, hidup Pak Ganjar," teriak salah satu warga saat melihat Ganjar.

Seluruh warga itu tak berhenti menunjukkan wujud kegembiraannya. Mereka seolah tak percaya ada seorang Capres yang tidak hanya singgah, tetapi juga tidur di rumah warga setempat.

"Pak Ganjar aku bocahmu pak, aku dukung njenengan (Anda) Pak Ganjar," kata warga lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement