Hujan Mengguyur Boyolali, Ganjar Pranowo Kembali Menginap di Rumah Warga

BOYOLALI - Usai melakukan kegiatan politik di Wonogiri, Jawa Tengah, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali menginap di salah satu rumah warga yang berada di Dukuh Peloksari, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Meski datang pada Jumat (29/12/2023) malam dengan kondisi gerimis, antusias ratusan warga Desa Senting tak surut saat menyambut kehadiran dari Ganjar Pranowo itu.

Setibanya di Desa Senting, Ganjar langsung disambut girang dan teriakan dari warga yang senang atas kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Pak Ganjar Presiden Pak Ganjar Presiden, hidup Pak Ganjar," sorak salah satu warga saat melihat Ganjar.

Seluruh warga tak percaya ada seorang Capres yang tidak hanya singgah, tetapi juga tidur di rumah warga setempat. Mereka pun terus menunjukan kebahagiaan saat hadirnya Ganjar.

"Pak Ganjar aku bocahmu pak, aku dukung njenengan (Anda) Pak Ganjar," kata warga lainnya.

Seorang warga, Sri Rahayu (37) yang merupakan istri dari Sabar (43), mengaku tidak menyangka bahwa kediamannya dijadikan tempat untuk istirahat dari Ganjar Pranowo.