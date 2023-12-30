Longsor Robohkan Tiang PLN, 4 Kecamatan di Merangin Gelap Gulita

MERANGIN - Intensitas hujan di Kabupaten Merangin, Jambi sangat tinggi, hingga beberapa wilayah mengalami longsor. Longsor tersebut terjadi di Kecamatan Muara Siau, akibat longsor tersebut setidaknya ada empat tiang milik PLN roboh.

Akibat robohnya tiang milik PLN, empat kecamatan yakni Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Jangkat Timur gelap gulita.

Manager PLN Bangko, Riski membenarkan kejadian ini. Menurutnya, pihaknya sedang mengupayakan secepatnya pemasangan tiang yang roboh akibat longsor.

"Ya ada empat tiang yang rusak, 2 tiang patah dan harus diganti, 1 tiang terbawa longsor dan masuk jurang, sementara 1 tiang miring. Kita masih upayakan menerjunkan tim dengan membawa crane untuk mempercepat perbaikan tiang tersebut," ujar Riski Jumat (29/12/2023).

Lebih lanjut dikatakan Riski, dipastikan akibat longsor ini pelanggan dan pihak PLN mengalami kerugian cukup besar.

"Ya, di empat kecamatan yang terdampak itu sekitar 4 ribu pelanggan sehingga dipastikan kita sama-sama merugi, namun bagaimana lagi karena ini bencana kita akan berupaya semaksimalnya memberikan pelayanan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )