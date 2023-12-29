Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Sandiaga: Pilih Ganjar-Mahfud, Harga Murah, Kerja Mudah, Hidup Berkah

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |23:49 WIB
Sandiaga: Pilih Ganjar-Mahfud, Harga Murah, Kerja Mudah, Hidup Berkah
TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar acara Bazar Sembako Murah bagi Masyarakat Cisande yang dilaksanakan di Desa Wisata Cisande, Kampung Pondokleungsir Karadenan RT 22/07, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (29/12/2023).

Selain bazar sembako murah, dalam acara tersebut diisi oleh penyerapan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada perwakilan TPN Ganjar-Mahfud dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno, yang nantinya akan disampaikan langsung kepada Ganjar Pranowo untuk dijadikan program kerja ke depannya.

"Hari ini safari di Jawa Barat dan semakin menguatkan optimisme PPP bisa meraih suara yang optimal di Jawa Barat, terutama di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kami berjuang melinierkan program-program harga murah, kerja mudah, hidup berkah bersama Kabah," ujar Sandiaga Uno kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Sandiaga Uno mengatakan, kegiatan ini juga sebagai penggalangan suara untuk pasangan calon (Paslon) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Kami meyakini ekonomi masyarakat sekarang perlu dibantu, terutama masyarakat kecil. Ekonomi rakyat ini, tadi kita dengar sendiri dari Bu Neli dari Pak Ukar semuanya sama menyampaikan harga-harga, terutama sembako itu dibuat murah dan itu menjadi komitmen kami dan dengan pemerintahan yang bersih bebas korupsi," ujar Sandiaga Uno.

Jika program harga murah dan pemerintahan bebas korupsi terwujud, lanjut Sandiaga Uno, tentunya ini akan memungkinkan percepatan pembangunan. Dan PPP sendiri komit untuk bisa menghadirkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi.

