Caleg Perindo soal KTP Sakti dan SMK Gratis Ganjar-Mahfud: Bagus Banget, Membantu Masyarakat

WONOGIRI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memiliki sejumlah program yang di antaranya yakni KTP Sakti dan SMKN gratis sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ke seluruh daerah se-Indonesia.

Wakil Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah Ir. Paryana menilai dengan adanya program KTP Sakti yang digagas oleh Ganjar akan tertata dalam pemberiannya.

“Biar tepat sasaran, intinya seperti itu saya pastikan ini nanti bisa jadi positif sekali dalam arti tertata, bahwa untuk bantuan, untuk kategori miskin, sedang, atas tertata semua,” kata Paryana di sela-sela kunjungan kampanye Ganjar di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).

Sementara itu, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Surakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Ernie Setiawati menilai bahwa program SMKN gratis nanti yang akan dilanjutkan hingga nasional akan membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

“Program itu bagus banget ya, karena sementara ini kan ada di Jateng ya, kalau memang mau diluaskan sampai seluruh Nusantara, se-Indonesia itu akan sangat-sangat membantu masyarakat yang kurang mampu ya, yang membutuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menerapkan program SMKN gratis Jateng sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ke seluruh daerah se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri Launching SMK Gratis Lulus Langsung Kerja untuk kelurga miskin di Lapangan Pule, Marekan, Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat 29 Desember 2023.

“Maka, Ganjar Mahfud berkeinginan untuk dijadikan program yang kita kembangkan secara Nasional,” kata Ganjar kepada wartawan.