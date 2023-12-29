Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Pulang Kampung, Atikoh Ganjar Santap Makanan Favorit Oseng Tempe Ireng di Purbalingga

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |22:48 WIB
Pulang Kampung, Atikoh Ganjar Santap Makanan Favorit Oseng Tempe Ireng di Purbalingga
Atikoh Ganjar santap oseng tempe ireng (Foto: Dok TPN/Devi Ari Rahmadhani)
A
A
A

PURBALINGGA - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan safari politik ke Purbalingga.

Dalam kesempatan ini, Siti Atikoh tidak melewatkan kesempatan untuk pulang ke rumah keluarganya di Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga pada Jumat (29/12/2023). Rumah ini merupakan peninggalan mendiang orangtua Atikoh, Akhmad Musodik Supriyadi dan Astuti.

Momen ini tentu tidak disia-siakan Siti Atikoh untuk menyantap makanan favoritnya, yakni oseng tempe ireng. Maka, tidak heran jika Siti Atikoh terlihat sangat riang kala pulang ke rumah. Dirinya seakan tidak sabar untuk menyantap makanan favoritnya itu.

Apalagi, ketika sudah sampai di depan rumah, kehadiran Siti Atikoh disambut Bude Ima (kakak dari mendiang orangtuanya). Mendapat sambutan hangat, membuat perasaan bahagia Siti Atikoh naik berkali-kali lipat.

"Wis tek masakna menu favoritmu. Oseng tempe ireng (Sudah saya masakin menu favorit)," ucap Bude Ima.

"Wah lha ini, kesukaan saya kalau pulang rumah," kata Atikoh.

Tanpa menunggu waktu lama, Siti Atikoh langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Dirinya terlihat langsung menghampiri meja makan.

Di sana sudah terdapat oseng tempe ireng yang terlihat sangat lezat. Tidak hanya itu saja, ada pun menu lainnya seperti kentang balado, petai, daun singkong, dan beberapa menu lainnya.

