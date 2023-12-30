Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Launching KTP Sakti di Boyolali, Warga: Pemikiran yang Cemerlang!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |15:33 WIB
Ganjar Launching KTP Sakti di Boyolali, Warga: Pemikiran yang Cemerlang!
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
BOYOLALI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melaunching program KTP Sakti di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023). Program yang digagas oleh pasangan Ganjar Mahfud itu pun dianggap mind blowing oleh warga.

Salah seorang warga Boyolali, Joana menyampaikan secara langsung kepada Ganjar Pranowo atas kekagumannya dari program KTP Sakti tersebut. Ia menilai, KTP Sakti menjadi ide yang bagus dan tepat untuk menjawab persoalan di masyarakat.

"Dari 21 program yang dicanangkan oleh bapak, untuk KTP Sakti saya sudah meyakini itu mind blowing. Jadi itu adalah pemikiran yang cemerlang, yang bagus" kata Joana.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa program KTP Sakti itu sebagai jawaban atas keluhan masyarakat terkait dengan permasalahan data penerima bantuan. Dengan pemanunggalan data melalui KTP Sakti, maka penyaluran bantuan akan tepat sasaran.

"Saya keliling ke daerah-daerah di Indonesia banyak komplain soal siapa yang paling berhak sebenarnya mendapat bantuan," ungkapnya.

Lebih jauh, Ganjar menjelaskan bahwa KTP Sakti menyatukan dari program berbasis kartu-kartu yang telah ada sebelumnya. Sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa menjadi alat untuk menyalurkan program agar lebih tepat sasaran.

"Yang begini yang bisa dibuat troubleshooting, karena report systemnya bisa kita perbaiki, kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah. Di sana ada aplikasi LaporGub, yang ini mau kita buat se-Indonesia, sehingga menjadi governance superapps untuk mengontrol dengan data yang ada," jelasnya.

