HOME NEWS JATIM

Pemutihan Kredit Macet Nelayan-Petani, Mahfud: Negara Harus Hadir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |02:30 WIB
Pemutihan Kredit Macet Nelayan-Petani, Mahfud: Negara Harus Hadir
Cawapres Mahfud MD (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

BANYUWANGI - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD siap untuk memutihkan kredit macet bagi para nelayan dan petani bila nanti menang di Pilpres 2024. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan dan petani.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam pidatonya saat menghadiri acara musyawarah kebangsaan bersama petani dan nelayan se-Banyuwangi, di Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jumat (29/12/2023).

Dia mengaku, program itu sengaja diluncurkan karena banyak nelayan dan petani yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dari melaut karena memiliki tanggungan.

"Nelayan dan petani kecil, mereka inilah yang akan jadi target utama Ganjar-Mahfud untuk dibantu menuju kesejahteraan atau kehidupan yang lebih layak, kalau ingin nelayan sejahtera, maka negara harus hadir menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh rakyat sendiri," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, utang nelayan dan petani yang hanya kisaran ratusan miliar itu, tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perilaku koruptif. Oleh karenanya, pemutih kredit macet bagi nelayan dan petani bisa diwujudkan dengan komitmen melakukan pemberantasan korupsi.

"Utang petani dan nelayan itu jumlahnya hanya Rp725 miliar, itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun," katanya.

Halaman:
1 2
      
