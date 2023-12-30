Nahdliyin Muda Jatim: Menyelaraskan Program Ganjar-Mahfud untuk Indonesia Unggul

MALANG - Nahdliyin Muda Jawa Timur (Jatim) menggelar Konsensus Untuk Indonesia Unggul (Konsul) yang bertujuan memberikan kontribusi positif, dalam mendukung program-program dari Capres dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Acara ini merupakan forum diskusi para milenial untuk menekankan dukungannya terhadap potensi pemenangan Ganjar-Mahfud sebagai presiden 2024.

Kegiatan berlangsung di Bento Kopi Malang, Jalan Tegalgondo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Para milenial Nahdliyin aktif berdiskusi dan memberikan ide-ide kreatif untuk ikut serta dalam menjalankan program-program yang diusung oleh kedua tokoh tersebut.

"Di sini kita menyatukan visi misi dan menyelaraskan program-program yang dilakukan oleh capres dan cawapres nomor urut 3," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Nahdliyin Muda Jatim, Muhammad Haris Nurazizi dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023).

"Kita akan menekankan poin-poin program dari Pak Ganjar sama Pak Mahfud yang sekiranya bisa kita jadikan titik fokus dan bisa buat untuk pemuda-pemuda yang menguntungkan," lanjut Haris.

Mereka menekankan, pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan Indonesia Unggul, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun pembangunan nasional.

"Pemuda harus ikut andil, ikut merumuskan, dan ikut menyukseskan program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud," kata Haris.