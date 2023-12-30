Ganjar Pranowo Nginep di Boyolali, Ini Pengakuan Pemilik Rumah

BOYOLALI - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo -- yang juga diusung oleh Partai Perindo -- melanjutkan aktivitas menginap di rumah warga.

Kali ini, Capres berambut putih itu menginap di salah satu rumah warga di Dukuh Peloksari, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali.

Meski diterpa gerimis, ratusan warga desa yang terdiri dari berbagai kalangan itu tak sedikitpun menyurutkan antusias dan kebahagiannya dalam menyambut Ganjar pada Jumat (29/12/203) malam.

Setibanya di Desa Senting, Ganjar langsung disambut girang dan teriakan dari warga yang senang atas kehadiran mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Pak Ganjar Presiden Pak Ganjar Presiden, hidup Pak Ganjar," teriak salah satu warga saat melihat Ganjar.

Seluruh warga itu tak berhenti menunjukkan wujud kegembiraannya. Mereka seolah tak percaya ada seorang Calon Presiden yang tidak hanya singgah, tetapi juga tidur di rumah warga setempat.

"Pak Ganjar aku bocahmu Pak, aku dukung njenengan (Anda) Pak Ganjar," kata warga lainnya.

Ganjar yang tampak mengenakan kemeja putih itu pun menyapa seluruh warga yang telah menunggunya.