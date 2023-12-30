Relawan Ganjar Ajak Generasi Muda Salurkan Hobi Lewat Fun Futsal

SURABAYA - Relawan Ganjar Creasi (GCreasi) mengenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang energik dalam menginspirasi generasi muda untuk menjalankan pola hidup sehat dengan mengadakan fun futsal di Gool Futsal, Kecamatan Mangga Dua, Surabaya, Jawa Timur.

Dengan demikian diharapkan generasi muda dapat menekuni hobi yang positif. Sekaligus menggali potensi diri.

Koordinator Pusat Relawan GCreasi Suryo Adi Prakoso mengatakan, kegiatan ini mampu mengidentifikasi minat dan bakat anak muda sesuai dengan hati nurani.

"Relawan GCreasi mewadahi kaum milenial untuk menyalurkan hobinya dengan main futsal bareng," kata Suryo, dalam keterangannya, Sabtu (30/12/2023).

Coaching Clinic adalah wujud fasilitas relawan GCreasi memberikan pelatih profesional. Diharapkan dapat mencetak bibit atlet futsal yang akan mengharumkan Indonesia.

"Kita juga mendatangkan coaching clinic, bagaimana caranya supaya bermain futsal dengan baik, mengatur ritme permainan dan lain sebagainya. Ke depan itu bisa menjadi bekal mereka," tutur Suryo.