Covid-19 Melonjak Lagi, Sandiaga Imbau Masyarakat Jaga Prokes

CIANJUR - Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, kementeriannya turut memitigasi penyebaran Covid-19 di sektor pariwisata yang saat ini penyebarannya kembali meningkat di Indonesia.

Namun, kementeriannya tetap memperbolehkan masyarakat untuk berwisata dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Hal itu diungkapkan Sandiaga saat tampil menjadi pembicara tentang potensi bisnis kopi dan geliat pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur dalam acara Ngobrolin Kopi bareng Bang Sandi dan Kang Fatan di D’Colonel Forest Tree Resto Cipanas pada Jum'at (29/12/2023).

Menurut Sandi, kondisi sektor pariwisata saat ini tidak terpengaruh dengan peningkatan kasus Covid-19 dan belum ada pembatalan atau pengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan di Tanah Air.

"Jangan khawatir tetaplah berwisata, eling dan waspada artinya dalam segala perbuatan dan tindakan harus selalu ingat dan waspada demi keselamatan," tutur Sandi.

Pihaknya akan fokus kepada penyelenggaraan protokol keselamatan dan kesehatan di setiap wisata di Indonesia dengan penuh kewaspadaan.

"Dengan terus meningkatnya pariwisata di Indonesia, ini Insya Allah akan memberikan berkah dampak ekonomi kepada masyarakat," katanya.