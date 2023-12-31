Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai 1 Dekade Berlalu, Misi Penjaga Perdamaian PBB di Mali Berakhir

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:34 WIB
Usai 1 Dekade Berlalu, Misi Penjaga Perdamaian PBB di Mali Berakhir
Pasukan penjaga perdamaian PBB tarik pasukan dari Mali usai bertugas selama 1 dekade (Foto: AFP)
MALI Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelesaikan penarikan mereka dari Mali pada Minggu (31/12/2023), setelah misi jangka panjang yang berlangsung selama satu dekade.

Minusma – Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi – dimulai pada 2013 setelah pemberontakan bersenjata, namun telah diminta untuk keluar oleh pemerintah militer yang berkuasa di negara tersebut.

Kepala misi PBB mengatakan mereka telah melakukan banyak hal namun masih di bawah ekspektasi.

Dengan sekitar 310 penjaga perdamaian terbunuh, Minusma adalah misi PBB yang paling mematikan kedua di dunia, setelah Lebanon.

Pada musim panas, Mali mengatakan kepada PBB bahwa 12.000 pembawa perdamaiannya harus pergi, dan Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menarik misi tersebut.

Staf PBB telah keluar secara bertahap selama berbulan-bulan, dengan batas waktu 31 Desember untuk penarikan penuh.

Pada Jumat (29/12/2023), media lokal melaporkan bahwa Minusma telah menyerahkan kendali atas salah satu kamp besar terakhirnya di wilayah utara Timbuktu sebelum batas waktu yang ditentukan, demi alasan keamanan.

Timbuktu adalah salah satu dari tiga lokasi yang seharusnya tetap dibuka untuk mengatur akhir misi setelah 31 Desember, namun PBB khawatir dengan kehadiran militan.

