Gelar Cek Kesehatan Gratis, Relawan Ganjar-Mahfud Tebar Manfaat pada Warga Lombok

LOMBOK - Dedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat selalu digalakkan relawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu hal yang diperhatikan adalah kondisi kesehatan masyarakat.

Bakti sosial cek kesehatan gratis menjadi bukti nyata loyalis pasangan capres-cawapres nomor urut 3 itu menjaga komitmen untuk terus menebar kebermanfaatan dan kebahagiaan masyarakat.

Agenda ini digelar di Pondok Pesantren Uluumul Quran Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Sabtu 30 Desember 2023.

Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar (SDG) NTB, Haerul Fahri mengatakan cek kesehatan gratis dirancang sebagai upaya mewujudkan masyarakat sehat melalui skrining penyakit tidak menular (PTM) di antaranya kadar gula darah, tekanan darah, serta asam urat.

"SDG bersama relawan Ganjar-Mahfud NTB mengadakan bakti sosial pengobatan gratis di Pondok Pesantren Uluumul Quran Setiling. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini, ada beberapa hal yang kita siapkan masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya seperti asam urat, gula darah, dan penyakit-penyakit lainnya," kata Fahri dalam keterangan yang diterima, Minggu (31/12/2023).

Cek kesehatan gratis tersebut melibatkan delapan tenaga kesehatan (nakes). Masyarakat bisa mengonsultasikan kondisi kesehatannya serta mendapatkan obat-obatan secara cuma-cuma.

Kesehatan tubuh adalah suatu hal yang penting untuk dijaga karena modal utama untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Mayoritas peserta pada hari ini adalah kelompok lanjut usia (lansia) dan santri.

Fahri mengimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan segala faktor yang memengaruhi kesehatan. Misalnya dengan asupan gizi yang cukup, rajin berolahraga, serta menjaga postur tubuh.

"Jadi kan ada peserta yang ikut masyarakat yang ikut hari ini ada lansia ada juga anak muda lah, ada yang mendeteksi kesehatan seperti gula darah dan cek tensi apalagi mereka sudah lanjut usia mungkin bisa di normalisasikan," ujar Fahri.