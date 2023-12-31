Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Cek Kesehatan Gratis, Relawan Ganjar-Mahfud Tebar Manfaat pada Warga Lombok

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |12:07 WIB
Gelar Cek Kesehatan Gratis, Relawan Ganjar-Mahfud Tebar Manfaat pada Warga Lombok
Relawan Ganjar-mahfud gelar cek kesehatan gratis pada warga Lombok (Foto: Istimewa)
A
A
A

LOMBOK - Dedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat selalu digalakkan relawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu hal yang diperhatikan adalah kondisi kesehatan masyarakat.

Bakti sosial cek kesehatan gratis menjadi bukti nyata loyalis pasangan capres-cawapres nomor urut 3 itu menjaga komitmen untuk terus menebar kebermanfaatan dan kebahagiaan masyarakat.

Agenda ini digelar di Pondok Pesantren Uluumul Quran Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Sabtu 30 Desember 2023.

Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar (SDG) NTB, Haerul Fahri mengatakan cek kesehatan gratis dirancang sebagai upaya mewujudkan masyarakat sehat melalui skrining penyakit tidak menular (PTM) di antaranya kadar gula darah, tekanan darah, serta asam urat.

"SDG bersama relawan Ganjar-Mahfud NTB mengadakan bakti sosial pengobatan gratis di Pondok Pesantren Uluumul Quran Setiling. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini, ada beberapa hal yang kita siapkan masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya seperti asam urat, gula darah, dan penyakit-penyakit lainnya," kata Fahri dalam keterangan yang diterima, Minggu (31/12/2023).

Cek kesehatan gratis tersebut melibatkan delapan tenaga kesehatan (nakes). Masyarakat bisa mengonsultasikan kondisi kesehatannya serta mendapatkan obat-obatan secara cuma-cuma.

Kesehatan tubuh adalah suatu hal yang penting untuk dijaga karena modal utama untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Mayoritas peserta pada hari ini adalah kelompok lanjut usia (lansia) dan santri.

Fahri mengimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan segala faktor yang memengaruhi kesehatan. Misalnya dengan asupan gizi yang cukup, rajin berolahraga, serta menjaga postur tubuh.

"Jadi kan ada peserta yang ikut masyarakat yang ikut hari ini ada lansia ada juga anak muda lah, ada yang mendeteksi kesehatan seperti gula darah dan cek tensi apalagi mereka sudah lanjut usia mungkin bisa di normalisasikan," ujar Fahri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement