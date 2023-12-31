Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dandim dan Tokoh Masyarakat Duduk Bersama Jaga Kedamaian Wilayah Puncak Jaya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |16:53 WIB
Dandim dan Tokoh Masyarakat Duduk Bersama Jaga Kedamaian Wilayah Puncak Jaya
Silaturahmi Dandim bersama masyarakat Puncak Jaya (Pen Kodim Puncak Jaya)
A
A
A

PUNCAK JAYA - Komando Distrik Militer (Kodim) 1714/Puncak Jaya (PJ) baru saja menggelar acara ramah tamah pada Sabtu 30 Desember 2023.

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1714/PJ, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma, memaknai bahwasa kedudukan setiap manusia pada dasarnya sama.

Kegiatan yang mengusung semangat “Duduk Sama Rata, Berdiri Tanpa Raja”, yang artinya tidak ada orang yang lebih tinggi dan tidak ada orang yang mendapat keistimewaan lebih,” ujar Letkol Irawan.

Adapun acara ramah tamah dilangsungkan di Aula Makodim 1714/PJ. Yang juga mengundang dan dihadiri oleh sejumlah lintas tokoh, seperti tokoh agama, tokoh adat dan pemuda setempat.

Kegiatan sendiri dimaksudkan sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama, sekaligus cawan dalam bertukar informasi. Sehingga diharapkan forum tersebut dapat meminimalisir potensi-potensi permasalahan yang mengemuka, khususnya di Kab. Puncak Jaya.

“Forum ini sengaja diinisiasi. Saya sebagai warga baru perlu adanya masukan dari para tokoh yang tentunya berkaitan dengan peran tugas dan fungsi Kodim sebagai unsur pembantu Pemerintah Daerah dalam hal mensukseskan Program dan Kebijakan Pemerintah, yang salah satunya turut serta dalam mengatasi kesulitan masyarakat,” ungkap Dandim 1714/PJ.

“Dan yang terpenting, saya ingin menggelorakan semangat ‘Duduk Sama Rata Berdiri Tanpa Raja, yaitu pada dasarnya kita manusia hakekatnya di mata Tuhan sama. Hidup berdampingan, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama,” imbuh Letkol Irawan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
