HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Ajak Warga Cilegon Hidup Sehat dengan Senam Bersama

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:19 WIB
Relawan Ganjar Ajak Warga Cilegon Hidup Sehat dengan Senam Bersama
Relawan Ganjar Adakan Senam Bersama/ist
A
A
A

CILEGON - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar menggelar kegiatan senam sehat di Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada Minggu (31/12/23).

Korda Gardu Ganjar Kota Cilegon, Iyus Mahrus mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Gardu Ganjar bersama masyarakat Kota Cilegon untuk pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilu 2024.

Menurutnya, ribuan peserta dari kalangan Gen z, milenial, hingga ibu-ibu sangat antusias mengikuti gerakan instruktur senam.

“Kami dari relawan Gardu Ganjar se-Kota Cilegon alhamdulilah kami terus melakukan kegiatan dan sosialisasi, jadi agar setiap daerah dan wilayah benar-benar tau, bagaimana sosok Pak Ganjar yang memang layak menjadi pemimpin menuju Indonesia Unggul, Indonesia Emas,” ujarnya.

Dia juga optimis pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud akan memperoleh suara 50 persen lebih di Kota Cilegon.

