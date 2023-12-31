Ganjar Pranowo: Kita Siapkan Rp4 Triliun untuk Insentif Guru Agama

PURWOREJO - Pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memiliki program insentif untuk guru agama termasuk pengajar pondok pesantren di seluruh Indonesia. Pihaknya pun telah menghitung anggaran yang akan digunakan bila nanti menang di Pilpres 2024.

Hal itu sampaikan Ganjar saat bersilahturahmi dengan Masyayikh di Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023). Turut hadir dalam acara itu Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan KH Achmad Chalwani Nawawi Al-Qodiri Ash-Shomadani.

“Kami sudah launching, waktu Pak Mahfud di Sabang bahwa seluruh guru agama mendapatkan insentif karena kita pernah praktikan waktu di Jawa Tengah. Kita pernah hitung-hitung kurang lebih Rp 4 triliun kalau pakai pola Jawa Tengah,” kata Ganjar.

Dirinya sangat optimis, program yang telah dicanangkan akan berjalan sukses. Sebab hal tersebut sempat dia terapkan semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ganjar menjelaskan, program tersebut dimaksud untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Dia ingin menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045.