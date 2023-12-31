Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ziarah ke Makam Orangtua, Ganjar Disambut Antusias Warga hingga Diteriaki Presiden

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |20:23 WIB
Ziarah ke Makam Orangtua, Ganjar Disambut Antusias Warga hingga Diteriaki Presiden
Ganjar Pranowo berziarah ke makam orangtua (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

PURWOREJO - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghabiskan malam penghujung tahun nyekar ke makam orangtuanya di Kutoarjo, Purworejo, Minggu (31/12/2023).

Dia juga didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh Supriyanti.

Ziarah kubur itu dilakukan di sela-sela kunjungannya di Jawa Tengah. Sebab sebelum tiba di makam, Ganjar dan Atikoh telah bersilaturahmi ke Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan dan Pondok Pesantren Al-Iman Bulus, Purworejo.

Sebelum melakukan ziarah, Ganjar dan Atikoh lebih dulu melaksanakan salat berjamaah di Masjid At-Taqwa. Warga sangat menyambut antusias kedatangan Ganjar, hingga ke jalan-jalan menuju makam yang yang terletak di belakang masjid At-Taqwa.

"Pak Ganjar, saling mendoakan ya," ucap seorang kakek penjual rosok menyapa saat Ganjar berjalan ke arah makam.

Terlihat, Ganjar dan Atikoh beserta sanak keluarga memanjatkan doa di makam tersebut. Selanjutnya, setelah kurang lebih setengah jam, mereka lalu beranjak dan menyapa puluhan warga yang sudah menanti mereka. Banyak warga yang mendoakan Ganjar agar bisa menjadi presiden di tahun 2024.

"Pak Ganjar insyaAllah jadi Pak. Ibu sukses ya Bu," ucap warga saat bersalaman dengan Ganjar.

