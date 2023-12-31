Suami Bunuh dan Mutilasi Istrinya, Tetangga Bilang Sering Bertengkar

MALANG - Dugaan pembunuhan dan mutilasi suami ke istrinya sendiri di Kota Malang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga. Hal tersebut terungkap dari sejumlah keterangan tetangga dan para saksi yang dimintai keterangan kepolisian saat olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Minggu pagi (31/12/2023) di Jalan Serayu RT 4 RW 2, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Slamet Afandi, Ketua RT setempat menyatakan, beberapa kali James Loodewyk Tomatala (61) selaku pelaku dan korban Ni Made Sutarini (55) kerap kali bertengkar. Bahkan ketika kegiatan kerja bakti menjelang peringatan 17 Agustus di tahun 2023, kedua pasangan suami istri (pasutri) ini juga bertengkar.

"Sering bertengkar, sering cek-cok, waktu bersih-bersih mau 17 Agustus itu juga bertengkar, kami warga juga dengar," kata Slamet Afandi, saat ditemui di lokasi kejadian.

Andi sapaan akrabnya mengaku, watak James Loodewyk Tomatala memang cukup keras. Terlebih ia yang tinggal berdua di rumahnya jarang bersosialisasi dan berinteraksi dengan warga.

"Orangnya tertutup jarang berinteraksi dengan tetangga, dia pensiunan PLN," kata dia.

Di sisi lain, Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto menuturkan, dari penyelidikan dan pemeriksaan awal diduga pembunuhan yang disertai mutilasi ini karena permasalahan rumah tangga.

Hal itu juga dibenarkan sejumlah tetangga yang kerap mendengar keduanya cek-cok bertengkar dari dalam rumah.

"Jadi motif mungkin permasalahan rumah tangga, karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah, kemarin kembali ke Malang, untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada cekcok sehari sebelum kejadian," ucap Danang.