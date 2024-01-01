Jalan Santai Relawan Ganjar-Mahfud Berhasil Memupuk Rasa Kebersamaan Antar Masyarakat Lombok

LOMBOK BARAT - Sukarelawan Ganjar-Mahfud Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menggaet partisipasi masyarakat dalam acara Jalan Santai di Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Minggu 31 Desember 2023.

Ratusan masyarakat berduyun-duyun menuju lokasi kegiatan. Raut wajah gembira menunjukkan rasa sukacita atas kehadiran relawan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ketua Pelaksana Acara, Miftahul Huda menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan untuk merajut tali silaturahmi, memupuk rasa kebersamaan serta menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar.

Rangkaian jalan santai ini juga dimeriahkan oleh penampilan seni musik tradisional suku sasak yakni barong tengkok. Alunan musik dari perpaduan ragam alat musik tabuh, dan alat musik tiup memanjakan telinga para pendengarnya.

"Ini kegiatan dari tim relawan Ganjar-Mahfud berkolaborasi dengan ikatan remaja masjid Desa Krama Jaya. Untuk kegiatannya mulai dari jalan sehat sama penampilan kesenian barong tengkok," ucap Huda dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).

Penampilan barong tengkok memang sengaja dilakukan untuk memperkenalkan seni budaya lokal kepada generasi penerus bangsa dan menjaga kelestariannya di tengah pesatnya perkembangan zaman.

Relawan Ganjar-Mahfud juga menyerahkan bantuan boks pendingin kepada pelaku UMKM di Desa Krama Jaya. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban dan menstimulan pertumbuhan ekonomi masyarakat.