HOME NEWS JATENG

Sambut Tahun Baru dengan Isitigasah, Ganjar Pranowo : Hari Esok Lebih Baik!

Awaludin , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |10:05 WIB
Sambut Tahun Baru dengan Isitigasah, Ganjar Pranowo : Hari Esok Lebih Baik!
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

SEMARANG - Calon Presiden nomot urut 3, Ganjar Pranowo -- yang juga diusung oleh Partai Perindo, mengisi malam pergantian tahun baru dengan menghadiri acara istigasah di lapangan sepakbola Sapta Rengga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).

Mengenakan blazer putih, Ganjar nampak hadir bersama dengan istrinya Siti Atikoh. Ketika datang, keduanya disapa langsung oleh KH Mohammad Ali Shodiqin atau akrab disapa Gus Ali Gondrong.

Begitu juga ribuan peserta istigasah yang langsung berteriak menyambut kedatangan Ganjar dan Siti Atikoh di acara yang bertajuk ‘Istigosah untuk Negeri dan Doa Bersama Gus Ali Gondrong’.

Dalam kesempatan itu, Ganjar turut memberikan sambutan. Dia menyebut pergantian tahun sama dengan hari berganti, tapi harus makin lebih baik.

“Bapak-ibu sudah berganti tahun, tetapi sebenarnya itu seperti pergantian biasa saja. Yang penting sebenarnya apa yang akan kita lakukan pada esok hari berganti, berikutnya berganti secara terus menerus,” kata Ganjar.

Capres berambut putih ini pun menyebut akan merugi jika pribadi kita tidak menjadi lebih baik di hari esok. Dia pun mengajak para pendukungnya untuk menyambut hari esok dengan lebih baik disertai rasa gembira.

“Tentu kita akan menjadi orang yang merugi kalo besok tidak lebih baik hari ini, mangkanya mari kita bersama-sama membuat esok lebih baik,” tutur Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
