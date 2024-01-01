Berulang Kali Coba Bunuh Diri karena Bosan Hidup, Mbah J Ditemukan Tewas di Bak Mandi

BANTUL - Warga Dusun Baran, Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong, Bantul geger. Salah satu warganya bernama Mbah J ditemukan tewas tertelungkup di dalam bak mandi penuh air di kamar mandi rumahnya, Senin (1/1/2024) dini hari, sekira pukul 02.45 WIB.

Sebelum ditemukan meninggal, lelaki berumur 90 tahun tersebut sudah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya. Mbah J sempat mengaku merasa jenuh karena tidak mati-mati.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu I Nengah Jeffey Prana Widginya menuturkan penemuan jasad Mbah J tersebut bermula ketika salah seorang cucu korban bermaksud ke kamar mandi sekira pukul 02.45 WIB dini hari tadi. Namun ketika sampai di kamar mandi dia melihat kakeknya dalam posisi tengkurap di dalam bak kamar mandi yang berisi air.

"Sang cucu memanggil orangtuanya," kata dia.

Dan pada.saat itu ternyata dia memang sedang mencari keberadaan korban di sekitar rumah. Sebab menurut keterangan, korban memang sering mencoba untuk bunuh diri dengan cara menyakiti dirinya sendiri atau membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok.