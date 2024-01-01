Advertisement
HOME NEWS JATENG

Arus Balik Libur Nataru, Polda Jateng Prediksi 40 Ribu Kendaraan Melintas Tol Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |12:15 WIB
Arus Balik Libur Nataru, Polda Jateng Prediksi 40 Ribu Kendaraan Melintas Tol Semarang
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Polda Jateng melakukan sejumlah langkah antisipasi termasuk rekayasa lantas dalam menghadapi peningkatan arus kendaraan saat mudik dan balik saat Tahun Baru. Namun diperkirakan, peningkatan arus tidak setinggi arus mudik dan balik pada saat lebaran lalu.

"Baru mencapai 50 ribu kendaraan di banding 90 ribu kendaraan saat lebaran kemarin. Kapasitas dan volume kendaraan masih bisa kita kendalikan sehingga skenario one way dan contra flow belum perlu dilakukan," ujar Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho saat melakukan pantauan Pos Pelayanan Terpadu di Simpang Lima bersama Forkopimda Kota Semarang, Minggu malam (31/12/2023).

Meski demikian pihaknya akan mengantisipasi puncak arus balik tahun yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1sampai 2 Januari 2024. Diperkirakan sebanyak 40 ribu kendaraan akan melintasi di tol wilayah semarang.

"Untuk tol masih lancar, konsentrasi kami ada di rest area yang menuju Jakarta, kalau di Semarang di KM 424," ungkap mantan Dirlantas Polda Jateng itu.

Sebagai antisipasi jumlah pengunjung rest area di tengah keterbatasan tempat parkir kendaraan, pihaknya akan memberlakukan buka tutup di sejumlah rest area yang menuju Jakarta.

"Kita bersyukur sejauh ini di Jawa Tengah tidak ada kejadian menonjol terkait mudik natal dan tahun baru. Kami mohon doa restu seluruh masyarakat semoga Jawa Tengah tetap aman," tandasnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
