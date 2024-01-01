Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

43 Hari Menuju Kemenangan, Ganjar Sampaikan 3 Pesan Penting untuk Relawan di Semarang

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:18 WIB
43 Hari Menuju Kemenangan, Ganjar Sampaikan 3 Pesan Penting untuk Relawan di Semarang
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

 

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Cabang (TPC) dan relawan se-karesidenan Semarang, Jawa Tengah, pada hari ini, Senin (1/1/2024).

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Santika, Semarang itu Ganjar Pranowo menitipkan tiga pesan penting untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 di sisa masa kampanye yang hanya 43 hari lagi.

"Ada tiga hal yang saya sampaikan kepada mereka," kata Ganjar usai pertemuan.

Pertama, mantan Gubernur Jawa Tengah menitipkan agar tim pemenangan dan relawan lebih intens bertemu dan menampung aspirasi langsung dengan masyarakat.

"Satu bertemu dengan akar rumput untuk bisa berkomunikasi dengan intens. Karena bertemu dengan rakyat itulah real count sebenarnya yang bisa kami ketahui secara sosiologis," ungkap Ganjar.

Kedua, kata Ganjar, alangkah baiknya TPC Semarang dan relawan menyampaikan program-program andalan dari Ganjar-Mahfud, baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement