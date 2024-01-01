43 Hari Menuju Kemenangan, Ganjar Sampaikan 3 Pesan Penting untuk Relawan di Semarang

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Cabang (TPC) dan relawan se-karesidenan Semarang, Jawa Tengah, pada hari ini, Senin (1/1/2024).

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Santika, Semarang itu Ganjar Pranowo menitipkan tiga pesan penting untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 di sisa masa kampanye yang hanya 43 hari lagi.

"Ada tiga hal yang saya sampaikan kepada mereka," kata Ganjar usai pertemuan.

BACA JUGA: Momen Kompak HT dan Ganjar Saksikan Bazar Murah Perindo di Semarang

Pertama, mantan Gubernur Jawa Tengah menitipkan agar tim pemenangan dan relawan lebih intens bertemu dan menampung aspirasi langsung dengan masyarakat.

"Satu bertemu dengan akar rumput untuk bisa berkomunikasi dengan intens. Karena bertemu dengan rakyat itulah real count sebenarnya yang bisa kami ketahui secara sosiologis," ungkap Ganjar.

Kedua, kata Ganjar, alangkah baiknya TPC Semarang dan relawan menyampaikan program-program andalan dari Ganjar-Mahfud, baik secara langsung ataupun melalui media sosial.