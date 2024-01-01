Bertemu Tim Pemenangan, Ganjar: Bertemu Akar Rumput Bisa Berkomunikasi dengan Intens

SEMARANG - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Cabang (TPC) dan relawan se-karesidenan Semarang, Jawa Tengah, di Hotel Santika, pada hari ini, Senin (1/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo menitipkan tiga pesan penting untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 di sisa masa kampanye yang hanya 43 hari lagi.

"Ada tiga hal yang saya sampaikan kepada mereka," kata Ganjar usai pertemuan.

Pertama, mantan Gubernur Jawa Tengah menitipkan agar tim pemenangan dan relawan lebih intens bertemu dan menampung aspirasi langsung dengan masyarakat.

"Satu bertemu dengan akar rumput untuk bisa berkomunikasi dengan intens. Karena bertemu dengan rakyat itulah real count sebenarnya yang bisa kami ketahui secara sosiologis," ungkap Ganjar.