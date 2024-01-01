Advertisement
HOME NEWS JATENG

Deklarasikan Dukungan, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:36 WIB
Deklarasikan Dukungan, Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Siap Menangkan Ganjar-Mahfud
Asosiasi Pedagang Mie Ayam dan Bakso mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. (MPI/Riyan Rizki)
SEMARANG - Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pada Pilpres 2024.

Deklarasi itu dilakukan di GOR Satria, Semarang Utara, Jawa Tengah, Senin (1/1/2023). Deklarasi ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo, dan Warren Tanoesoedibjo.

“Kami dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso seluruh Indonesia, pengurus komunitas dan seluruh pedagang, mitra dan sebagainya yang tergabung dalam asosiasi pedagang bakso Indonesia, pada hari ini di Semarang Senin 1 Januari 2024 menyatakan dukungan sepenuhnya kepada bapak Ganjar Pranowo dan bapak Mahfud sebagai capres dan cawapres RI 2024-2029,” ucap Lasiman Ketua Apmiso.

“Kami menyatukan suara untuk kemenangan pasangan calon Ganjar-Mahfud nomor urut 3 di Pemilu tanggal 14 Februari 2024,” sambung dia.

Lasiman menceritakan, sewaktu Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah juga ikut membantu dalam memfasilitasi dalam pemberian vaksinasi Covid-19.

“Pada saat Covid-19, kami Apmiso mengadakan 8.000 dari anggota kami yang memfasilitasi adalah Bapak Ganjar Pranowo waktu jadi Gubernur, bahkan beliau datang di tempat vaksinasi,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
