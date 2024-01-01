Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pedagang Mie Ayam dan Bakso Se-Indonesia Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Geri Herwanto , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |19:26 WIB
Pedagang Mie Ayam dan Bakso Se-Indonesia Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Asosiasi Pedagang Mie Ayam dan Bakso mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. (MPI/Riyan Rizki)
SEMARANG - Pedagang mie ayam dan bakso seluruh Indonesia siap berjuang memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie Bakso (Apmiso) Nasional, Lasiman di hadapan Ganjar Pranowo di GOR Satria Kota Semarang, Senin (1/1/2024). Apmiso secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Mahfud sebagai presiden 2024.

"Kami seluruh pedagang mie bakso seluruh Indonesia, menyatakan sikap untuk kompak memilih Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden 2024," kata Lasiman membacakan deklarasi.

Lasiman mengungkapkan, alasan dukungan diberikan pada Ganjar Mahfud lantaran keduanya sudah teruji bekerja dengan cepat. Menurutnya Capres nomor urut tiga ini hanya memikirkan kesejahteraan rakyat, seperti slogan yang diberikan, yakni ‘Sat Set, Tas Tes’.

"Apalagi Pak Ganjar, kami sudah membuktikan sendiri bagaimana beliau begitu Sat Set dan Tas Tes dalam membantu masyarakat kecil khususnya pedagang mie dan bakso saat menjadi Gubernur Jateng," katanya.

Lasiman menerangkan, saat harga cabai dan daging melambung naik, Ganjar dengan cepat melakukan tindakan blusukan ke pasar tradisional. Dengan cara itu, ia menilai pedagang mie dan bakso tidak gulung tikar karena tingginya bahan baku usaha mereka.

"Selain itu, Pak Ganjar juga Sat Set memberikan kemudahan akses permodalan untuk pedagang kecil seperti kami. KUR murah diperbanyak, Kredit Lapak khusus pedagang kecil dibuat dan kemudahan akses modal lainnya," jelasnya.

