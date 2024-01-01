Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Ajak Tim Pemenangan Gelar Simulasi Pencoblosan dengan Pemilih Pemula

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:40 WIB
Ganjar Pranowo Ajak Tim Pemenangan Gelar Simulasi Pencoblosan dengan Pemilih Pemula
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
SEMARANG - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengajak relawan dan tim pemenangannya untuk menggelar simulasi pencoblosan dengan pemilih pemula di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat melakukan konsolidasi dengan Tim Pemenangan Cabang (TPC) dan relawan se-karesidenan Semarang, Jawa Tengah, di Hotel Santika, pada hari ini, Senin (1/1/2024).

Ganjar mengajak kepada TPC Semarang dan pendukungnya untuk bergerak secara ‘Sat-Set’ untuk menarik hati masyarakat.

"Karena waktunya sudah pendek saya meminta untuk membuat simulasi pencoblosan. Ini penting karena inilah visual atau optik yang paling gampang untuk bisa diterima dengan rakyat," imbuh Ganjar.

Ganjar juga menitipkan tiga pesan penting untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 di sisa masa kampanye yang hanya 43 hari lagi.

"Ada tiga hal yang saya sampaikan kepada mereka," kata Ganjar usai pertemuan.

Halaman:
1 2
      
