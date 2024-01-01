Gempa M4,5 Guncang Sumedang, BMKG: Penyebabnya Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkap penyebab terjadinya guncangan gempa bumi berkekuatan M4,5 yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar), Senin (1/1/2024) malam.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan tertulisnya.

Daryono menyampaikan bahwa dampak gempabumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di Rancakalong, Jatinangor, Bandung dalam Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Berikutnya, di Cirebon, Garut dan Subang dalam Skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hingga pukul 21:15 WIB hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi 6 kali aktivitas gempabumi di Sumedang," ujarnya.