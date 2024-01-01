Gempa M4,5 Guncang Sumedang, Dirasakan hingga Garut dan Subang

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan update gempa yang kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan magnitudo 4,5 pada Senin (1/1/2024) sekira pukul 20.46 WIB.

"Mag:4.5, 01-Jan-24 20:46:48 WIB, Lok:6.82 LS, 107.92 BT (Pusat gempa berada di darat 4 km Utara Kab. Sumedang), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BACA JUGA:

BMKG menyebut gempa bumi susulan keenam itu turut dirasakan di wilayah sekitar mulai dari Garut hingga Subang, Jawa Barat.