JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan update gempa yang kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan magnitudo 4,5 pada Senin (1/1/2024) sekira pukul 20.46 WIB.
"Mag:4.5, 01-Jan-24 20:46:48 WIB, Lok:6.82 LS, 107.92 BT (Pusat gempa berada di darat 4 km Utara Kab. Sumedang), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.
BMKG menyebut gempa bumi susulan keenam itu turut dirasakan di wilayah sekitar mulai dari Garut hingga Subang, Jawa Barat.