Sumedang Kembali Diguncang Gempa M4,5 Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan 4,5 magnitudo kembali mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin (1/1/2024) malam.

"Mag:4.5, 01-Jan-2024 20:46:48WIB, Lok:6.82LS, 107.93BT (4 km TimurLaut KAB-SUMEDANG-JABAR), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak gempa yang terjadi tersebut.

(Qur'anul Hidayat)