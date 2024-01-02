Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Memulai Tahun Baru dengan Kegiatan Sosial

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |01:03 WIB
Gelar Bazar dan Cek Kesehatan Gratis, HT: Memulai Tahun Baru dengan Kegiatan Sosial
HT dan Ganjar. (Foto: Riyan Rizky)
SEMARANG - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan kegiatan sosial merupakan langkah yang baik dalam menjalankan awal tahun 2024.

Hal itu ia sampaikan kepada warga saat acara Bazar dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat di Gor Satria, Semarang Utara, Jawa Tengah, Senin (1/1/2024). Kegiatan tersebut juga dihadiri Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.

Mulanya, HT menyampaikan selamat tahun baru 2024. Ia berharap, tahun baru ini Indonesia diberikan kemudahan.

