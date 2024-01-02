Pemimpin Oposisi Korsel Ditusuk di Leher Saat Bertemu Pendukungnya

Pemimpin oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung diserang saat berkunjung ke Busan, Korea Selatan, 2 Januari 2024. (Foto: Reuters)

SEOUL- Pemimpin oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung ditikam di leher saat berkunjung ke kota Busan di selatan pada Selasa, (2/1/2024). Lee diterbangkan ke rumah sakit universitas untuk meneriman perawatan, kata pejabat partai dan pemadam kebakaran.

Lee, yang kalah tipis dalam pemilihan presiden tahun 2022, dalam keadaan sadar dan diterbangkan ke Universitas Nasional Seoul di ibu kota setelah menerima perawatan darurat di Rumah Sakit Universitas Nasional Pusan, kata juru bicara partai Kwon Chil-seung.

Pemindahan ke Seoul dimungkinkan setelah staf medis menentukan kondisinya tidak mengancam jiwa berdasarkan perawatan darurat dan CT scan, kata seorang pejabat Rumah Sakit Universitas Nasional Pusan kepada Reuters.

Kwon, berbicara di luar rumah sakit segera setelah Lee diterbangkan dengan helikopter, mengatakan staf medis Rumah Sakit Universitas Nasional Pusan mencurigai adanya kerusakan pada vena jugularis yang membawa darah dari kepala ke jantung.

“Ada kekhawatiran akan terjadi pendarahan besar atau pendarahan tambahan, menurut staf medis,” kata Kwon sebagaimana dilansir Reuters.

Serangan yang dilakukan oleh penyerang, terlihat dalam rekaman video dan foto, terjadi dengan cepat ketika Lee sedang berkeliling di lokasi rencana bandara di Busan.

Pria tersebut - yang tampak berusia 50-an atau 60-an dan mengenakan mahkota kertas dengan nama Lee di atasnya - mendekat dan meminta tanda tangan ketika Lee berbicara di antara kerumunan pendukung dan wartawan, kemudian menerjang ke depan dan menyerangnya, menurut rekaman video.