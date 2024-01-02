Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berapa Gaji Tentara IDF Israel? Ternyata Angkanya Mengejutkan

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:41 WIB
Berapa Gaji Tentara IDF Israel? Ternyata Angkanya Mengejutkan
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di Gaza telah menimbulkan kerugian signifikan terhadap pasukan pertahanan Israel (IDF). Ratusan tentara IDF telah dikonfirmasi tewas dengan ribuan lainnya dilaporkan cacat dan menderita gangguan mental atau gangguan stres pasca trauma (PTSD).

Israel telah memanggil ratusan ribu pasukan cadangannya untuk diterjunkan ke dalam perang di Gaza. Namun, ternyata para tentara IDF tidak menerima gaji atau pembayaran yang setara dengan upah minimum di negara zionis tersebut.

Pada 2022, Kementerian Pertahanan dan Keuangan Israel mengumumkan kenaikan gaji untuk tentara wajib IDF.

Melansir dari The Times Of Israel, kenaikan gaji tersebut merupakan kenaikan gaji pertama bagi tentara dalam kurun waktu lebih dari lima tahun. Secara teknis, tentara IDF tidak menerima gaji, melainkan menerima ‘biaya subsisten’, yang jauh lebih rendah dari upah minimum.

Masa kerja penuh akan didefinisikan sebagai 24 bulan dan akan sama untuk pria dan wanita. Pengumuman kementerian menyatakan bahwa masa kerja untuk berbagai peran akan ditentukan kemudian.

Pembebasan lebih awal akan memungkinkan tentara yang diberhentikan untuk memulai karier sipil lebih awal, yang mempunyai konsekuensi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174552/greta_thunberg-RFAZ_large.jpg
Terungkap Perlakuan Brutal Israel terhadap Greta Thunberg, Diseret dan Dipaksa Cium Bendera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172868/hakan-K3oF_large.jpg
Israel Telah Menjadi 'Aktor Jahat' yang Mengancam Kawasan Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172827/pm_israel_benjamin_netanyahu-h2ya_large.jpg
Pidato Netanyahu di PBB, Diwarnai Walk Out hingga Kecam Negara yang Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172533/israel_serang_yaman-GoDz_large.jpg
Israel Serang Yaman, 8 Orang Tewas dan 142 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171376/gaza-3Pnc_large.jpg
Serangan Bom Israel Tewaskan 91 Orang di Gaza, Puluhan Bangunan Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169705/pm_israel_benjamin_netanyahu-tnIw_large.jpg
PM Israel : Tidak Akan Pernah Ada Negara Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement