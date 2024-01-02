Penuhi Kebutuhan Petani, Ganjar Sebut Indonesia Butuh Tiga Pabrik Pupuk Baru

DEMAK - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa Indonesia setidaknya membutuhkan 3 pabrik pupuk baru guna memenuhi kebutuhan pada petani. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan para petani di Desa Wilalung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/1/2024).

"Soal pupuk, kita kurang lebih butuh tambah 3 pabrik pupuk lagi. Jadi, kalau sekarang kurang ya kondisinya nanti akan berbahaya untuk produksi pertanian di kemudian hari," kata Ganjar saat berdialog dengan para petani.

Ganjar menuturkan kebutuhan 3 pabrik baru itu disesuaikan dengan luas lahan dan produksi pertanian untuk menjamin produksi pertanian agar tidak terjadi krisis pangan ke depannya.

Ia menjelaskan, 3 pabrik pupuk baru dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk para pertani di seluruh Indonesia, baik pupuk subsidi maupun nonsubsidi.

"Kalau pabrik yang sekarang produksinya kurang, cara satu-satunya ya menambah pabrik pupuk. Kalau enggak kita akan terganggu produksi pertaniannya," ungkapnya.

Dikatakan Ganjar, dengan membuka pabrik pupuk sangat penting. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan petani, hal itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan investasi.

“Kalau memang kita kurang kan satu-satunya menambah pabrik, pupuk Kalau tidak pasti kita akan terganggu pada proses produksi pertaniannya. Tapi kalau enggak, akhirnya apa jatuhnya gitu. Penting kok. Dan kalau ketika potensi itu ada, kenapa kita kerjakan sendiri? Membuka lapangan kerja, membuka investasi, dan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri," ucapnya.